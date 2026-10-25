مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این وزارتخانه و مرکز آمار ایران، هدف اصلی و بنیادین این همکاری را ارتقای «سواد آماری» در جامعه و نظام تعلیم و تربیت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی باقرزاده تأکید کرد : آموزش و پرورش با دارا بودن جامعه ۱۶ میلیونی دانش‌آموزی و معلمان، بزرگ‌ترین ظرفیت و قوی‌ترین رسانه برای فرهنگ‌سازی و تحقق سرشماری عمومی نفوس و مسکن بر پایه «آمار‌های ثبتی‌مبنا» است.

وی به جایگاه ویژه نشانگر‌ها و داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان اشاره کرد و افزود : هر اندازه شاخص‌ها و نشانگر‌ها بر پایه مبادی متقن و آمار‌های ثبتی تولید شوند، به همان میزان ضریب اطمینان و اعتماد تصمیم‌گیران، مدیران و کارگزاران در نظام برنامه‌ریزی کشور ارتقا می‌یابد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش ، تغییر رویکرد مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن از «خوداظهاری» به «آمار‌های ثبتی‌مبنا» را تحولی بزرگ و ارزشمند در نظام آماری توصیف کرد و گفت : تجارب گذشته در سرشماری‌های مبتنی بر خوداظهاری نشان‌دهنده تفاوت‌های معنادار با واقعیات بود، در حالی که رویکرد نوین و ثبتی‌مبنا می‌تواند به نظام برنامه‌ریزی کشور، به‌ویژه در بخش آموزش و پرورش که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده کلان داده‌های آماری است، کمکی اساسی و شایان توجه کند.

سواد آماری؛ پیش‌نیاز تصمیم‌گیری درست و شفافیت اجتماعی

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تبیین رسالت‌های نوین تعلیم و تربیت گفت : در کنار انواع سواد نظیر خواندن و نوشتن، سواد اقتصادی، سواد اجتماعی و سواد سلامت، جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقای سواد آماری است؛ چرا که ارائه دقیق آمار و نشانگر‌ها تصویری شفاف از واقعیت‌ها را نمایان ساخته و بسترساز تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه می‌شود.

باقرزاده ، آموزش و پرورش را گسترده‌ترین خط پیوند میان مردم و حاکمیت توصیف کرد و افزود : ما روزانه با حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز در ارتباط هستیم که پیام‌های آموزشی و تربیتی آنها از طریق یک میلیون کلاس درس مستقیماً به کانون خانواده‌ها منتقل می‌شود. در دنیای امروز، رسانه معلم و رسانه مدرسه از هر ابزار اطلاع‌رسانی دیگری نافذتر و اثربخش‌تر است و می‌تواند نقش بی‌بدیلی در جلب مشارکت مردمی و فرهنگ‌سازی پیرامون سرشماری ایفا کند.

محور‌های کلیدی همکاری دوجانبه و تعهدات طرفین

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با تشریح زمینه‌های همکاری مشترک گفت : اطلاع‌رسانی گسترده، ابلاغ مصوبات به بخش‌ها و معاونت‌های تابعه، بهره‌گیری از ظرفیت کادر آموزشی، معلمان، مربیان و انجمن اولیا و مربیان، استفاده هوشمندانه از بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) و پیام‌رسان‌های داخلی، و همچنین برگزاری وبینار‌ها و نشست‌های تخصصی با بهره‌گیری از اساتید مرکز آمار، از مهم‌ترین تعهدات آموزش و پرورش در این مسیر است.

باقرزاده به تعهدات مرکز آمار ایران اشاره کرد و افزود : تولید و انتشار محتوا‌های فرهنگی و ترویجی، ساخت پویانمایی‌ها و نماهنگ‌های کوتاه، طراحی و چاپ اقلام تبلیغاتی متنوع، پوشش رسانه‌ای نشست‌ها و از همه مهم‌تر، در اختیار قرار دادن نشانگر‌ها و نتایج حاصل از سرشماری ثبتی‌مبنا به منظور تدوین سیاست‌ها، محتوای درسی و برنامه‌ریزی‌های آموزشی، از محور‌های تعهد مرکز آمار به شمار می‌رود. خوشبختانه تعامل میان آموزش و پرورش و مرکز آمار همواره یک جاده دوطرفه و مبتنی بر هم‌افزایی بوده است.

وی با قدردانی از اهتمام غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع و تمامی کارشناسان و دست‌اندرکاران تدوین این سند گفت : امضای این تفاهم‌نامه سه‌ساله نه پایان مسیر، بلکه نقطه آغاز یک همکاری اثربخش و راهبردی است. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، کارگروه‌های تخصصی تشکیل و نشست‌های فصلی به‌منظور پایش دقیق و گزارش‌گیری منظم از روند اجرای مفاد آن برگزار خواهد شد تا پایه‌گذار تحولی ملموس و ماندگار در نظام آموزشی و آماری کشور باشد.

آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با مرکز آمار ایران ، با حضور علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، علی باقرزاده، مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری و غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در سالن شهید شهسواری برگزار شد.