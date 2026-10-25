

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان اصفهان در جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان اصفهان گفت: هرچند منابع درآمدی این انجمن افزایش داشته، ولی برای خدمات‌دهی بهتر به مددجویان، باید بستر‌های درآمدزایی انجمن گسترش و توسعه پیدا کند.

سید محمد موسویان با اشاره به نقش موثر انجمن حمایت از زندانیان ادامه داد: از جمله اقدامات مهم این انجمن آزادی محکومان مالی و جرایم غیرعمد، مشارکت در طرح‌های فرهنگی، آموزشی و مهارتی، درمانی، ورزشی، حرفه‌آموزی، اشتغال، توزیع بسته‌های معیشتی و تأمین جهیزیه برای خانواده زندانیان بوده است.

موسویان با اشاره به اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار علاوه بر توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های زندانی و خانواده آن، به تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس کمک می‌کند، گفت: کسب رتبه نخست کشور در حوزه اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان، حاصل همکاری و هم‌افزایی مجموعه قضایی استان، کارکنان زندان‌ها، بنیاد تعاون زندانیان و دیگر دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، کارآفرینان و خیران است.