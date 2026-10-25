هزار و ۳۳۰ بسته معیشتی به ارزش ۹ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان بین خانوار‌های نیازمند اصفهانی توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان گفت: این بسته‌های معیشتی شامل برنج، ماکارونی، روغن پخت و پز و سرخ کردنی، رب گوجه‌فرنگی، سویا و حبوبات است که با هدف تامین بخشی از نیاز‌های اساسی خانواده‌های تحت حمایت در حال توزیع است.

هادی بنائی ادامه داد: در کنار این بسته‌ها، ۱۸ تن برنج و ۸۰۰ بطری روغن مایع یک‌ونیم‌لیتری نیز برای توزیع میان خانوار‌های مددجو به اداره‌های کمیته امداد در استان اختصاص یافته، تا متناسب با نیاز خانواده‌ها و اولویت‌های حمایتی به مشمولان اهدا شود.

وی گفت: خانوار‌های پرجمعیت و دارای بیمار و سالمند روستایی یا ساکن در مناطق محروم در اولویت دریافت این کمک‌ها قرار دارند.

هادی بنائی ادامه داد: هم‌زمان با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) نیز با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ۴۰۰ بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بین خانوار‌های تحت حمایت در شهرستان‌های کوهپایه، چادگان و بوئین‌میاندشت توزیع شده است.