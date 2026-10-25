محبوبه زارعیان، از تهیه کنندگان رادیو یزد، در دومین جشنواره ملی رسانه‌ای «چای» شایسته تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی صداوسیمای استان یزد: آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه‌ای «چای» با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف و برپایی نمایشگاه چای در شهر لاهیجان برگزار شد.



در این رویداد ملی، محبوبه زارعیان با اثر پادکست «استکان کمرباریک» در بخش پادکست، موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر شد.



دبیر این جشنواره از ارسال ۳۵۲ اثر از خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای سراسر کشور به دبیرخانه خبر داد.



آثار این دوره در قالب‌های خبری، تحلیلی، صوتی و تصویری و با محوریت چای، ابریشم، نوغانداری و ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفتند.