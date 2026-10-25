جوانان هَبودان لاشار با قدردانی از بهبود خدمات مخابراتی منطقه، ایجاد زیرساخت‌های ورزشی از جمله زمین چمن مصنوعی، را نیز از مسئولان انتظار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،منطقه هبودان در شهرستان لاشار با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰۰ نفر، سال‌ها به دلیل بافت سخت و کوهستانی با چالش جدی ناپایداری ارتباطات مخابراتی روبه‌رو بود. مشکلی که ساکنان آن را ناگزیر می‌کرد برای برقراری ساده‌ترین تماس‌ها به ارتفاعات کوه‌ها پناه ببرند.

با پیگیری و همت مسئولان شهرستان لاشار، با نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دکل مخابراتی، مشکل ارتباطی سه روستای گویاندر، این منطقه با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ نفر به طور کامل حل شده است.