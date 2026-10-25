شهروندان برای دریافت کارت هوشمند سوخت یا پیگیری کارت‌های جامانده در جایگاه‌ها باید ابتدا درخواست خود را در سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ثبت کنند و سپس، با توجه به محل سکونت، پس از ۲۴ ساعت به مراکز تعیین‌شده مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در پی اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد سوخت از جایگاه‌های آذربایجان غربی و تعداد دیگری از استان‌ها، روند ثبت درخواست، پیگیری و صدور کارت هوشمند سوخت برای شهروندان فاقد کارت و افرادی که کارت سوخت آنها در جایگاه‌ها جامانده است، تسهیل شده است.

این اقدام با هدف ساماندهی استفاده از کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها و تسهیل سوخت‌گیری شهروندان فاقد کارت هوشمند انجام می‌شود تا متقاضیان بتوانند از طریق ثبت درخواست اینترنتی و مراجعه به مراکز مربوطه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن کارت سوخت خود را دریافت کنند.

شهروندان برای ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت و همچنین پیگیری کارت‌های جامانده در جایگاه‌ها می‌توانند به سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به نشانی fcs.niopdc.ir مراجعه و مراحل ثبت درخواست را تکمیل کنند.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، متقاضیان در ارومیه پس از ثبت‌نام و دریافت رسید الکترونیکی، باید ۲۴ ساعت بعد با همراه داشتن کارت ملی به ساختمان شماره ۲ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، واقع در سه‌راه دخانیات، جنب پمپ بنزین مراجعه کنند.

همچنین متقاضیان ساکن شهرستان‌ها می‌توانند ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست، با همراه داشتن رسید ثبت‌نام به ناحیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان خود مراجعه کنند.

بر این اساس، شهروندان برای پیگیری وضعیت کارت سوخت یا ثبت درخواست صدور کارت جدید، می‌توانند ابتدا از طریق سامانه اینترنتی معرفی‌شده اقدام کرده و سپس مطابق دستورالعمل اعلام‌شده به مراکز مربوطه مراجعه کنند.