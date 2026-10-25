به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا فرخی امشب در دیدار نهایی وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۵ بر یک برابر ساری‌چیچک از ترکیه به برتری رسید و نخسین مدال طلای تیم ایران را به ارمغان آورد.

فرخی دیروز پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و با ضربه فنی شکست داد.

وی در ادامه در مقابل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید.

طلای قهرمانی جهان ۲۰۲۵، طلای امید‌های جهان در سال ۲۰۲۵ و نقره قهرمانی آسیا از افتخارات غلامرضا فرخی است.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان در حال برگزاری است و محمد مهدی کشتکار کشتی گیر دارابی تیم ایران فردا صبح در وزن ۶۳ کیلوگرم این مسابقات به روی تشک می‌رود.