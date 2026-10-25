توسعه تولید صادراتمحور در دستور کار واحدهای تولیدی؛
رشد صادرات استان مرکزی به ۷۱ کشور جهان در نیمه نخست امسال
در نیمه نخست امسال صادرات استان مرکزی به ۷۱ کشور جهان از نظر وزنی ۳۵ درصد و از نظر ارزش دلاری، ۴۱ درصد رشد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل گمرک استان مرکزی از صادرات یک میلیون و ۲۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۹۲۵ میلیون دلار به ۷۱ کشور جهان در ششماهه نخست امسال خبر داد و گفت: صادرات استان از نظر وزنی ۳۵ درصد و از نظر ارزش دلاری ۴۱ درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرک استان مرکزی، افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکمنستان را از مهمترین مقاصد صادراتی استان برشمرد.
جودکی مدیر کل صنعت معدن وتجارت استان گفت: توسعه تولید صادراتمحور در دستور کار واحدهای تولیدی استان قرار دارد و کالاهای صنعتی و محصولات حوزه نساجی از اولویتهای اصلی صادرات استان به شمار میروند.
فتاحی مدیر کل دامپزشکی استان نیز از صادرات محصولات مرتبط با حوزه دامپزشکی خبر داد و گفت: ماهیان زینتی، تخممرغ و محصولات لبنی استان مرکزی به چند کشور صادر شده است.