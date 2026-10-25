در نیمه نخست امسال صادرات استان مرکزی به ۷۱ کشور جهان از نظر وزنی ۳۵ درصد و از نظر ارزش دلاری، ۴۱ درصد رشد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل گمرک استان مرکزی از صادرات یک میلیون و ۲۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۹۲۵ میلیون دلار به ۷۱ کشور جهان در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: صادرات استان از نظر وزنی ۳۵ درصد و از نظر ارزش دلاری ۴۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک استان مرکزی، افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکمنستان را از مهم‌ترین مقاصد صادراتی استان برشمرد.

جودکی مدیر کل صنعت معدن وتجارت استان گفت: توسعه تولید صادرات‌محور در دستور کار واحد‌های تولیدی استان قرار دارد و کالا‌های صنعتی و محصولات حوزه نساجی از اولویت‌های اصلی صادرات استان به شمار می‌روند.

فتاحی مدیر کل دامپزشکی استان نیز از صادرات محصولات مرتبط با حوزه دامپزشکی خبر داد و گفت: ماهیان زینتی، تخم‌مرغ و محصولات لبنی استان مرکزی به چند کشور صادر شده است.