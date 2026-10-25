پخش زنده
امروز: -
به گزارش اداره هواشناسی هوای استان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه نسبتا آرام و پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ازظهر چهارشنبه تا پایان هفته استان دردامنه ناپایداریهای سامانه بارشی قرار میگیرد.
طی این مدت در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.
تغییرات دمایی برای سه روز آینده قابل توجه نیست.
در شبانه روز گذشته سراب شهرک دهگلان با حداقل دمای منفی ۲ درجه و سلین هورامان باحداکثر دمای ۳۰ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان گزارش شد.
دمای هوای شهر سنندج مرکزاستان نیز فردا بین ۶ تا ۲۵ درجه سانتیگراد درنوسان خواهد بود.