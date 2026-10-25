دادگستری استان اصفهان به موضوع روان‌سازی پسماند‌ها و فاضلاب به زاینده‌رود اصفهان ورود پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به موضوع روان‌سازی پسماند‌ها و فاضلاب به زاینده‌رود در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تأکید بر لزوم حفظ سلامت و بهداشت عمومی به‌عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان گفت: در برخی شهرستان‌ها، آماده و به روز نبودن تصفیه‌خانه‌ها، مانعی جدی در مسیر مدیریت صحیح پسماند‌ها به وجود آورده بود و مقرر شد فهرست شهرستان‌هایی که تاکنون در زمینه آماده‌سازی تصفیه‌خانه‌ها اقدام لازم را اجرا نکرده‌اند، به دبیرخانه شورا ارسال شود.

حجت‌الاسلام جعفری با تأکید بر لزوم حفظ سلامت و بهداشت عمومی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان ادامه داد: دادگستری ضمن پیگیری مستمر، از اجرای صحیح قوانین و مقررات به همت سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه‌های متولی اطمینان حاصل خواهد کرد و هدف از این اقدامات، اطمینان از تأمین حقوق عامه در حوزه سلامت و بهداشت است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان به فعالیت برخی معادن در مجاورت اماکن و مراکز تفریحی، فرهنگی، اجتماعی به عنوان دستورکار دیگر جلسه اشاره کردو گفت: فعالیت معادن نباید با ایجاد آلایندگی‌های زیست‌محیطی، سلامت شهروندان را به خطر بیندازد؛ لزوم رعایت دقیق فواصل قانونی میان معادن و مکان‌های عمومی مورد تأکید بوده تا از بروز هرگونه مخاطره ناشی از فعالیت‌های معدنی جلوگیری شود.

وی بحث و تبادل‌نظر در خصوص عملکرد شهرک‌های صنعتی را آخرین دستور کار جلسه عنوان کرد و گفت: اگرچه برخی شهرک‌ها در زمینه ایجاد تصفیه‌خانه‌ها اقداماتی انجام داده‌اند، اما تاکید شد که این اقدامات کافی نیست و باید با سرعت و دقت بیشتری برای تکمیل فرآیند تصفیه و مدیریت پساب‌ها حرکت کرد.

در پایان جلسه مقرر شد چالش‌های شناسایی شده در حوزه سلامت و محیط زیست، پس از بررسی‌های کارشناسان، به صورت نهایی به دبیرخانه شورا ارسال شود.