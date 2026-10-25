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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس گفت: برای کاهش آلودگی هوا در اثر فعالیت معادن شن و ماسه در شهرستان قدس برنامههایی مانند ایجاد حصار فیزیکی یا طبیعی در اطراف معدن ها، پاکسازی جادهها از نخالههای تخلیه شده، آسفالت معابر اصلی معادن و همچنین نصب دوربینهای نظارتی ۲۴ ساعته در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهناز مدیریان افزود: پایش واحدهای صنعتی شامل نظارت بر فعالیت تصفیه خانه های فاضلاب آنها و فیلتراسیون هوا بطور مستمر انجام می شود.
وی همچنین گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.