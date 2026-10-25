تشدید نظارت بر فعالیت معادن و واحدهی صنعتی در شهرستان قدس

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس گفت: برای کاهش آلودگی هوا در اثر فعالیت معادن شن و ماسه در شهرستان قدس برنامه‌هایی مانند ایجاد حصار فیزیکی یا طبیعی در اطراف معدن ها، پاکسازی جاده‌ها از نخاله‌های تخلیه شده، آسفالت معابر اصلی معادن و همچنین نصب دوربین‌های نظارتی ۲۴ ساعته در دستور کار قرار گرفته است.