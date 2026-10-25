به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل بیمه سلامت استان البرز در برنامه رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان با تشریح اقدامات بیمه سلامت برای گسترش دسترسی مردم به خدمات درمانی گفت: از اواخر سال ۱۴۰۱ و در چارچوب قانون حمایت بیمه‌ای از اقشار کم‌درآمد، پوشش رایگان بیمه برای دهک‌های اول تا پنجم درآمدی در دستور کار قرار گرفت. مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و برخی ساکنان مناطق کمتر برخوردار نیز از گروه‌های مشمول این حمایت هستند.

علیرضا اصغرزاده با اشاره به خدمات صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج افزود: این صندوق با هدف کاهش فشار هزینه‌های درمانی بر بیماران، تشکیل شده و در حال حاضر خدمات بیمه‌ای مرتبط با ۱۳۳ گروه بیماری را پوشش می‌دهد. به گفته مدیرکل بیمه سلامت البرز، حدود ۸۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان استان زیر پوشش این صندوق قرار دارند و در سال ۱۴۰۵ حدود ۸۶۴ میلیارد تومان برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در استان هزینه شده است.

اصغرزاده درباره نحوه پرداخت هزینه‌های درمان در مراکز خصوصی نیز توضیح داد: بیمه سلامت بخشی از هزینه خدمات ارائه‌شده در این مراکز را پرداخت می‌کند، اما مبنای محاسبه در بسیاری از موارد تعرفه دولتی است؛ ازاین‌رو، بیمه تکمیلی می‌تواند بخشی از فاصله میان هزینه واقعی خدمات و سهم پرداختی بیمه پایه را جبران کند. وی افزود: برای بیماران خاص و صعب‌العلاج حمایت‌های بیشتری پیش‌بینی شده و در بخش خصوصی، ۷۰ درصد تعرفه مربوط به این بخش پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی را یکی از چالش‌های همکاری بیمه‌ها و بیمارستان‌ها دانست و گفت: مشکلات مالی و انباشت مطالبات موجب شده است برخی بیمارستان‌های خصوصی قرارداد خود را با بیمه‌های پایه لغو کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی را با دشواری مواجه کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تأمین منابع مالی و تسویه بدهی‌های بیمه‌ای، بر ضرورت پیگیری دولت و مجلس برای بهبود روند پرداخت مطالبات تأکید کرد و همکاری مستمر مراکز درمانی با بیمه سلامت را عاملی مهم در استمرار ارائه خدمات به بیمه‌شدگان دانست.

اصغرزاده با اشاره به هفته بیمه سلامت از دوم تا هشتم آبان، بر گسترش پوشش بیمه‌ای و تقویت حمایت از اقشار کم‌درآمد و بیماران خاص تأکید کرد و همکاری پزشکان، بیمارستان‌ها و مؤسسات درمانی را برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز ضروری دانست.