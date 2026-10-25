به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان در آستانه عرضه سهام پتروشیمی تبریز با نماد «شتبریز» گفت: این شرکت به عنوان ۶۴۳ مین شرکت بورسی، در روز‌های آتی در بورس تهران عرضه می‌شود و با این عرضه، پرونده حضور شرکت‌های تولیدی این هلدینگ در بازار سرمایه تکمیل می‌شود.

هاشمی با اشاره به ظرفیت اسمی ۸۷۰ هزار تن محصولات پلیمری و شیمیایی در سال و وجود بیش از ۲۰ واحد عملیاتی در این مجتمع تصریح کرد: «طرحهای توسعه‌ای مهمی در پتروشیمی تبریز در حال اجراست؛ از جمله طرح پلی‌اتیلنسنگین ۳۱۰ هزار تنی و واحد اتیل‌بنزن و استایرن مونومر که چشم‌انداز روشنیبرای افزایش سودآوری و تکمیل زنجیره ارزش شرکت ترسیم می‌کنند.»