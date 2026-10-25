کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی اصفهان گفت: تندباد، توفان لحظه‌ای و بارش‌های پراکنده تا پایان هفته در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز به‌تدریج ۱ تا ۲ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان در شبانه روز گذشته گفت: در این مدت میانگین بارندگی ایستگاه اسلام آباد موگویی از توابع پشتکوه دوم فریدونشهر ۶ دهم میلیمتر، بویین و میاندشت و هرند چهار دهم میلیمتر و چادگان یک دهم میلیمتر ثبت شده است.

کامران طهماسبی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با گذر ریز موج‌ها در این هفته در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر و گاهی وزش باد شدید را شاهد هستیم.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: امروز و فردا دوشنبه همچنان در مناطقی از شرق، شمال و تا حدودی مرکز استان در ساعات عصر و شب، رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در نیمه غربی استان احتمال تندباد و توفان لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر وجود دارد که در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک محلی همراه است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: روند کاهش دما به شکل تدریجی و کند تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد، امروز زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۲۹ درجه و بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

طهماسبی گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد دوشنبه به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.