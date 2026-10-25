به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا طاهرخانی در حاشیه نشست پدافند غیرعامل شهرستان و در هفته پدافند غیرعامل، با تأکید بر ضرورت حفاظت از جان شهروندان و تداوم فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط بحرانی گفت: محلات به‌عنوان نخستین سطح مواجهه با حوادث، نقش مهمی در آمادگی، مدیریت اولیه بحران و ارائه خدمات ضروری به شهروندان دارند.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، محلات به‌عنوان کانون اصلی آمادگی و ارائه خدمات اولیه در شرایط بحرانی در نظر گرفته شده‌اند و تقویت ارتباط میان مدیران دستگاه‌های اجرایی، شوراها، معتمدان محلی و تشکل‌های مردمی در دستور کار قرار دارد.

فرماندار پردیس با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت‌ها، نیازها و مسائل هر محله تصریح کرد: وظایف دستگاه‌های مرتبط در این زمینه مشخص شده است تا با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه اقدام به‌موقع، ارائه خدمات سریع و انتقال صحیح اطلاعات در زمان وقوع بحران فراهم شود.

طاهرخانی همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس، گروه‌های داوطلب مردمی و تشکل‌های فعال در محلات تأکید کرد و گفت: این ظرفیت‌ها می‌توانند در افزایش آمادگی عمومی، تسهیل امدادرسانی و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث نقش مؤثری داشته باشند.

وی از برگزاری یک مانور تمرینی در هفته آینده خبر داد و افزود: در این مانور، سناریوهای پیش‌بینی‌شده با مشارکت دستگاه‌های مسئول تمرین و بررسی می‌شود تا میزان آمادگی مجموعه‌ها و هماهنگی میان عوامل اجرایی برای مواجهه با شرایط بحرانی ارزیابی شود.

فرماندار شهرستان پردیس در پایان، آمادگی محلات، مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را از مؤلفه‌های مهم پدافند غیرعامل و کاهش خسارات ناشی از حوادث عنوان کرد.