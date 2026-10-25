به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس در همایش تجلیل از جوانان برتر و نخبه شهرستان‌های گیلان با اشاره به ظرفیت گسترده جمعیت جوان استان گفت: بیش از ۶۳۲ هزار نفر از جمعیت گیلان در گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارند که این ظرفیت انسانی می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت جوانان در فرایند‌های تصمیم‌سازی افزود: هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی، شنیدن بی‌واسطه مسائل، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های جوانانی است که از میان مردم و بطن جامعه انتخاب شده‌اند تا از ظرفیت فکری آنان در شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های کاربردی استفاده شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه جوانان نباید صرفاً بیان‌کننده مسائل و مشکلات باشند، گفت: انتظار می‌رود نسل جوان با بهره‌گیری از خلاقیت و نگاه نوآورانه، پیشنهاد‌هایی ارائه دهد که بتواند مسیر حل مسائل جامعه را تغییر دهد؛ چراکه گاهی یک ایده خلاقانه می‌تواند گره‌گشای مشکلات بزرگ باشد.

حق‌شناس با اشاره به ضرورت استفاده از توان جوانان در حوزه‌های مختلف خاطرنشان کرد: در بسیاری از مسائل عمومی و تخصصی، از جمله سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها، ورزش و موضوعات اجتماعی، می‌توان از ایده‌ها و پیشنهاد‌های جوانان بهره گرفت و زمینه حضور مؤثر آنان را در تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرد.

وی بر اهمیت برگزاری نشست‌های گفت‌وگومحور و ایجاد فضای طوفان فکری تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا دیدگاه‌های متفاوت جوانان مطرح و از میان آنها ایده‌های کاربردی و راهکار‌های عملی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه استخراج شود.

اختصاص بیش از ۷۰ درصد تسهیلات اشتغال به جوانان

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از اشتغال جوانان گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، بیش از ۷۰ درصد تسهیلات اشتغال پرداخت‌شده از محل تبصره‌های مختلف در سال گذشته به جوانان اختصاص یافته است.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه حمایت از اشتغال و ازدواج جوانان از اولویت‌های مهم استان است، افزود: از سال گذشته تاکنون، با وجود محدودیت منابع مالی و دشواری تأمین کالا، بیش از ۲ هزار سری جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد تهیه شده است.

وی همراهی مجموعه دولت در گیلان برای تأمین منابع و پیگیری مسائل مددجویان را مؤثر دانست و گفت: حمایت از خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و تسهیل شرایط ازدواج جوانان از جمله موضوعاتی است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به ضرورت چابک‌سازی ساختار‌های اداری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از سازمان‌ها به دنبال کاهش نیروی انسانی و استفاده بیشتر از پلتفرم‌ها و هوش مصنوعی هستند، مجوز جذب نیروی انسانی جدید برای کمیته امداد امام خمینی (ره) در گیلان گرفته شده است.

ضرورت پیوند ایده‌های جوانان با نیاز‌های واقعی جامعه

حق‌شناس با اشاره به نقش دانش و نوآوری در توسعه جوامع گفت: سرمایه و امکانات به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیستند و بسیاری از پیشرفت‌های بزرگ جهان حاصل پژوهش، کشف ایده‌های تازه و تبدیل دانش به محصول و فناوری بوده است.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها، دانشجویان و پژوهشگران در تولید دانش و ارائه راهکار‌های نوآورانه افزود: ضروری است ارتباط مؤثری میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و نیاز‌های واقعی جامعه برقرار شود تا اندیشه و خلاقیت جوانان به دستاورد‌های عملی و ملموس تبدیل شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه شناسایی استعداد‌ها و فراهم کردن زمینه شکوفایی توانمندی‌های جوانان از وظایف دستگاه‌های مسئول است، خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی مانند شطرنج، کشتی و فوتبال، استعداد‌های فراوانی وجود دارد که با فراهم شدن امکانات و حمایت مناسب می‌توانند توانمندی‌های خود را بروز دهند.

استفاده از ظرفیت سواحل و امکانات دستگاه‌ها برای توسعه نشاط اجتماعی

حق‌شناس در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه فضا‌های فرهنگی، هنری و ورزشی برای جوانان گفت: ایجاد بستر مناسب برای کتاب‌خوانی، شعرخوانی، فعالیت‌های ورزشی و نشست‌های فرهنگی می‌تواند به افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت نشاط در میان نسل جوان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت سواحل گیلان برای گسترش ورزش همگانی افزود: سواحل استان فرصت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی و ورزش‌های همگانی است و باید از این ظرفیت برای ارتقای سلامت عمومی و نشاط اجتماعی بهره گرفت.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به نیاز گروه‌های هنری، ادبی و ورزشی به فضا‌های مناسب برای برگزاری برنامه‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با در اختیار گذاشتن ظرفیت سالن‌ها و امکانات خود، زمینه فعالیت بیشتر این گروه‌ها را فراهم کرده و در توسعه مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

گفتنی است، در پایان این همایش، با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، از جوانان برتر و نخبه شهرستان‌های استان در حوزه‌های مختلف با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.