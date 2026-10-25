رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی گفت: تردد تراکتورها تنها در ساعات روز و مسیرهای مجاز است و ورود آن‌ها به جاده‌های پرتردد و بزرگراه‌ها ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: استفاده از چراغ‌های زنون و نور‌های بسیار شدید خیره‌کننده، علاوه بر مغایرت با ضوابط فنی خودرو، موجب کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش خطر بروز حوادث رانندگی مرگبار شبانه می‌شود.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی ادامه داد: بر همین اساس، مأموران پلیس راه در قالب گشت‌های محسوس و نامحسوس، با خودرو‌هایی که اقدام به تغییر غیرمجاز در سیستم روشنایی کرده‌اند، به طور قاطع برخورد قانونی خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی به‌ویژه در مناطق غربی استان و افزایش تردد وسایل کشاورزی، بر ضرورت صیانت از جان شهروندان در جاده‌های روستایی و فرعی تأکید کرد و افزود: تردد تراکتور‌ها تنها باید در ساعات روز و مسیر‌های مجاز باشد و ورود آنها به جاده‌های پرتردد و بزرگراه‌ها ممنوع است.

رئیس پلیس راه استا اصفهان گفت: بنابر این نصب تجهیزات ایمنی شامل چراغ عقب، رفلکتور، شبرنگ و پرچم قرمز در انتهای بار یا وسایل متصل، الزامی است.

وی با هشدار به رانندگان و کشاورزان گفت: خودداری از حمل نفرات اضافی با تراکتور، حرکت در سمت راست مسیر در جاده‌های بین‌روستایی و ایمن‌سازی فوری محل در صورت بروز خرابی و توقف اضطراری، از جمله نکاتی است که باید برای پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای به‌دقت رعایت کنند.

سرهنگ میرزایی با تاکید بر اولویت‌بخشی به ایمنی جمعی و رعایت حقوق دیگر کاربران جاده، از عموم رانندگان و فعالان بخش کشاورزی خواست تا با همکاری کامل با گشت‌های پلیس راه، زمینه تردد ایمن و آرام را در محور‌های استان اصفهان فراهم سازند.