رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از شناسایی شبکه ۱۱ نفره عرضه خارج از شبکه سوخت و کشف ۱۴ هزار و ۸۶ لیتر گازوئیل در شهرستان آمل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی داداش‌تبار گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر عرضه خارج از شبکه نفت‌گاز (گازوئیل) در یکی از جایگاه‌های سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با حضور در محل، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان بررسی‌های اولیه، یکی از کارکنان جایگاه شناسایی و دستگیر و تعداد ۸ کارت سوخت متعلق به کامیون‌ها و خودرو‌های سنگین از وی کشف شد.

با هماهنگی مرجع قضایی و بررسی تراکنش کارت‌های سوخت از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تخلفات مربوط به عرضه خارج از شبکه سوخت احراز شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در مجموع ۱۴ هزار و ۸۶ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع شده که ارزش ریالی آن برابر ارزیابی صورت‌گرفته، بیش از ۱۹ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ داداش‌تبار با اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده و بررسی ابعاد تخلف ادامه دارد و برخورد با قاچاق سوخت و انحراف فرآورده‌های نفتی از شبکه رسمی توزیع، با جدیت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.