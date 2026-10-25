مدیر جهادکشاورزی شهرستان یزد با اشاره به تحقق ۱۳۱ درصدی تعهدات اشتغال و کسب رتبه برتر استان در این حوزه، توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و تقویت ظرفیت‌های اشتغال‌زایی بخش کشاورزی را از اولویت‌های مهم اقتصادی شهرستان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یزد، یحیی شفیعی با اعلام کسب رتبه برتر شهرستان یزد در حوزه اشتغال اظهار کرد: تحقق ۱۳۱ درصدی تعهدات اشتغال، نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و همکاری مؤثر اعضای کارگروه اشتغال و دستگاه‌های اجرایی شهرستان است.

وی افزود: این موفقیت که با تقدیر جواد آقایی، فرماندار شهرستان یزد، از تلاش‌های اعضای کارگروه اشتغال همراه بوده است، بیانگر ظرفیت‌های موجود برای توسعه فرصت‌های شغلی، رونق سرمایه‌گذاری و تقویت بنیان‌های اقتصادی شهرستان است.

شفیعی با تأکید بر نقش بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار تصریح کرد: این بخش با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه تولید محصولات کشاورزی، توسعه گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری محصولات و تکمیل زنجیره ارزش، می‌تواند سهم مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد فعالان اقتصادی داشته باشد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان یزد ادامه داد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، توسعه مشاغل مولد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، از مهم‌ترین راهکار‌های تقویت اشتغال در بخش کشاورزی است و تحقق این اهداف به تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی و حمایت هدفمند از کارآفرینان نیاز دارد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و اعضای کارگروه اشتغال شهرستان خاطرنشان کرد: دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه اشتغال، مستلزم استمرار برنامه‌ریزی، رفع موانع پیش روی تولید و حمایت از طرح‌های اقتصادی است تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رونق اقتصادی شهرستان یزد بیش از پیش فراهم شود.