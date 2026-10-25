

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقه در نهایت در پایان ۲ نیمه ۲۰ دقیقه‌ای با برتری ۶ بر صفر شاگردان مصطفی قنبرپور تمام شد. محمد مهدی کولیوند (۶ و ۱۲) علی اکبر قاسمی (۱۹) امیرعلی فتح آبادی (۲۳ و ۳۷) و رضا نوروزی (۳۳) گلزنان تیم زیر ۱۵ سال کشورمان بودند.

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، امیرمحمد مشفقی، مهدی کولیوند، علی اکبر قاسمی، حسام احمدلو و متین چشمی ترکیب ابتدایی ۸ نفره تیم ایران را تشکیل دادند.

نونهالان ایران پس از برتری ۶ بر صفر مقابل گویان و برونئی و شکست ۳ بر یک از بوسنی، از ساعت ۹ دوشنبه در چهارمین بازی خود را مقابل ویتنام برگزار می‌کنند.