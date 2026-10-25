کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
فرخی نخستین نشان طلای کاروان ایران را ضرب کرد
غلامرضا فرخی کشتیگیر وزن ۸۲ کیلوگرم با شکست حریف ترکیهای خود به نشان طلای مسابقات جهانی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در روز دوم با برگزاری دیدارهای فینال و ردهبندی در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی در مرحله فینال به مصاف ساریچیچک از ترکیه رفت و با نتیجه ۵ بر یک پیروز میدان شد و به مدال خوش رنگ طلای رسید.
فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید.
غلامرضا فرخی پس از کسب مدال نقره وزن ۸۷ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا و ناکامی در بازیهای آسیایی ناگویا، در مسابقات جهانی بار دیگر تواناییهای خود را نشان داد و با کسب مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم، ناکامیهای ماههای اخیر را جبران کرد و برای دومین سال متوالی بر سکوی نخست جهان ایستاد.