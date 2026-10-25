به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی داداش‌تبار گفت: در راستای اجرای طرح نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت از یک واحد شالیکوبی در حوزه استحفاظی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدید، ۲۵۰ تن برنج طارم در انبار این واحد شناسایی شد که بر اساس استعلام‌های انجام‌شده، موجودی آن در سامانه جامع انبار‌ها و تجارت ثبت نشده بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران ارزش برنج‌های شناسایی‌شده را بر اساس برآورد کارشناس جهاد کشاورزی، ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

سرهنگ داداش‌تبار در پایان بر تداوم نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالا و برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی تأکید کرد.