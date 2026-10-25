روحانی اهل سنت آق قلا گفت: ایمان و اخلاص رزمندگان، امروز لرزه به اندام دشمنان انداخته و آنان را در مقابل جمهوری اسلامی به زانو در آورده است.

ایران سرزمین ایثار، مقاومت و حماسه است

ایران سرزمین ایثار، مقاومت و حماسه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آخوند رهبر در بزرگداشت یاد ۶۰۰ شهید اهل سنت گلستان در آق قلا گفت: ایران سرزمین ایثار، مقاومت و حماسه است و در طول تاریخ با تکیه بر فرهنگ ایستادگی و تکیه بر عزت خود از تمامیت ارضی خود پاسداری کرده است.

او ادامه داد: پایداری ملت ایران، رشادت نیرو‌های مسلح و فداکاری شهیدان در کنار ایستادگی مردم بار دیگر نشان داد که خواستار تداوم راه پرافتخار رهبر شهید، با همبستگی تمام اقوام و مذاهب اسلامی هستند.

آخوند رهبر حفظ وحدت و انسجام ملی را مهمترین نیاز امروز کشور دانست و اضافه کرد: در شرایط فعلی، حفظ آرامش و هوشیاری توام با وحدت و انسجام در برابر جنگ روانی و توطئه‌ها دشمنان یک اصل اساسی است.

او همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و شهادت قائد امت، شهدای دانش آموزان مدرسه شجره طیبه و شهدای ناوشکن دنا را گرامی داشت.