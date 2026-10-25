با آغاز بارش‌های پاییزی و احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو وتغییرات آب و هوایی، بیمه محصولات نیز به ضرورتی مهم برای کاهش خسارت‌های احتمالی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سقز در این خصوص گفت: بر اساس مفاد ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای توسعه چتر حمایتی بیمه کشاورزی، علاوه بر گندم آبی و دیم، ۱۵ محصول دیگر نیز در سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ تحت پوشش طرح بیمه فراگیر قرار می‌گیرند؛ اقدامی که می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و کاهش آسیب‌پذیری آنان در برابر مخاطرات اقلیمی باشد.

فریدون حامدی در تشریح محصولات مشمول این طرح اظهار کرد: چغندرقند بهاره و پاییزه، کلزای آبی و دیم، جو آبی و دیم، برنج کشت نشا (۳ استان شمالی کشور)، گلرنگ آبی و دیم، سویای آبی و دیم، کاملینا، عدس دیم و نخود دیم از جمله محصولاتی هستند که در سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ تحت پوشش بیمه‌ای قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اهمیت گسترش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی افزود: برخورداری از بیمه می‌تواند به کشاورزان کمک کند تا در صورت بروز خسارت‌های ناشی از حوادث تحت پوشش، بخشی از زیان‌های وارده را جبران کرده و با اطمینان بیشتری به فعالیت و تولید ادامه دهند.

حامدی گفت: کشاورزان استان کردستان می‌توانند با مراجعه به دفاتر بیمه‌ای در سطح استان، محصولات خود را پیش از هر گونه رویداد آب و هوایی به صورت رایگان بیمه کنند.