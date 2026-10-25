در بسته فرهنگ و هنر این هفته ایلام، موفقیت دختر نوجوان ایلامی در مسابقه نقاشی ژاپن، درخشش تئاتر خیابانی در جشنواره تبریزیم و نامزدی فیلمساز ایلامی در جشنواره فیلم کوتاه تهران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «نغمه محمدنژاد» دختر ۱۴ ساله ایلامی، در بیست‌وپنجمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست ژاپن با موضوع «بیایید به صدای زمین گوش کنیم» توانست جایزه اول بخش بین‌الملل را از آن خود کند. این رقابت با حضور ۹ هزار و ۹۰۷ اثر از ۷۲ کشور جهان برگزار شد.

«علیرضا آقایی» هنرمند و مجری ایلامی، با حکم مرضیه برومند به‌عنوان مدیر اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان منصوب شد.

نمایش خیابانی «بیژن و منیژه» از تولیدات حوزه هنری ایلام در هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» چند جایزه کسب کرد و به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد. زهرا چراغی رتبه نخست بازیگری زن، مریم عبدی رتبه دوم کارگردانی، آمان آبسالان و ابراهیم ابراهیمی جایزه ویژه موسیقی و سعید خیراللهی رتبه دوم طرح و ایده را به دست آوردند.

«احمد نورمحمدی»فیلمساز ایلامی، برای نگارش فیلمنامه اقتباسی «ناتمام» در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه شد و در میان شش نامزد نهایی این بخش قرار گرفت.

نمایش «کوچه ماهرخ» از دهلران نیز در هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» موفق به کسب چند جایزه شد. مالک آبسالان رتبه نخست بازیگری مرد و رتبه سوم مشترک کارگردانی را کسب کرد و مصطفی کولیوندی به رتبه سوم مشترک بخش طرح و ایده دست یافت. این نمایش برای حضور در جشنواره تئاتر خیابانی مقاومت معرفی شد.

واحد تصویری حوزه هنری ایلام مهلت ارسال آثار به مسابقه استعدادیابی «نخستین قاب» را تا هشتم آبان تمدید کرد. این مسابقه در محور‌های تدوین، ویدئوگرافی، گویندگی، هوش مصنوعی و تولید محتوا برگزار می‌شود و برگزیدگان فرصت همکاری در پروژه‌های تصویری حوزه هنری استان را خواهند داشت. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۴۲۳۶۶۱۳ تماس بگیرند.