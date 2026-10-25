نشست تخصصی «والدگری رسانه‌ای و فرزندپروری دیجیتال» هم‌زمان با هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، با هدف بررسی نقش خانواده در هدایت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، در سالن اجتماعات شهرداری فردیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، با افزایش حضور نسل کودک و نوجوان در شبکه‌های اجتماعی و گسترش استفاده از ابزارهای ارتباطی هوشمند، توانمندسازی والدین برای مدیریت چالش‌های فضای دیجیتال به یکی از ضرورت‌های تربیتی خانواده‌ها تبدیل شده است؛ ضرورتی که آگاهی از فرصت‌ها و تهدیدهای رسانه‌ای و شناخت شیوه‌های صحیح مواجهه با آن را بیش از گذشته اهمیت می‌دهد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله مسئولیت والدین در راهنمایی فرزندان هنگام استفاده از رسانه‌های دیجیتال، نظارت آگاهانه بر فعالیت‌های مجازی، مدیریت زمان استفاده از تلفن همراه و توجه به امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کودکان و نوجوانان بررسی شد.

تقویت توانایی تشخیص اخبار و اطلاعات نادرست، آموزش رفتار مسئولانه در فضای مجازی و ایجاد گفت‌وگوی مؤثر میان والدین و فرزندان از دیگر محورهای مورد توجه در این برنامه بود. رویکردی که بر اساس آن، تربیت دیجیتال صرفاً به محدودسازی دسترسی فرزندان به فناوری خلاصه نمی‌شود، بلکه آموزش انتخاب آگاهانه، مسئولیت‌پذیری و استفاده متعادل از ابزارهای دیجیتال را نیز شامل می‌شود.

توجه به دغدغه‌های خانواده‌ها در مواجهه با تحولات رسانه‌ای و افزایش مهارت والدین برای همراهی با فرزندان در فضای مجازی، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سواد رسانه‌ای در محیط خانواده باشد.

برگزاری این نشست در فردیس، هم‌زمان با هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، بر اهمیت آموزش خانواده‌ها و نقش والدین در پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند در استفاده از فناوری‌های نوین تأکید داشت.