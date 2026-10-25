به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معتمدی گفت: پنج طرح ابنیه فنی در حوزه خدمات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در حال اجرا است، از جمله این طرح‌ها، طرح تقاطع غیرهمسطح پردیس زندگی است که ارتباط شهر یزد را با مجتمع های پردیس زندگی برقرار می‌کند. این طرح در کنارگذر یزد قرار دارد.

وی ادامه داد: این تقاطع دارای دو دهانه ۱۴ متری است و برای اجرای آن، ۷۲ شمع ۲۴ متری و سه هزار و ۷۰۰ مترمکعب بتن برای اجرای ان نیاز است. این طرح پس از رفع مشکلات آزادسازی، با حمایت استانداری، شهرداری، راه و شهرسازی و نماینده مجلس، از آبان‌ماه آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود یک سال و نیم دیگر به بهره‌برداری برسد.

معاون راهداری اداره حمل و نقل جاده ای استان یزد گفت: سه تقاطع دیگر نیز در کریدور تهران ـ بندرعباس و در مسیر یزد به نایین قرار دارند که شامل گذر شرف آباد، اله‌آباد و زیرگذر اردکان هستند و ارتباط طرفینی را برقرار می‌کنند.

معتمدی ادامه داد: این طرح ها دارای دو دهانه چهارمتری است و در طرفین آن میدان قرار می‌گیرد، طرح شرف اباد بیش از ۶۸ درصد پیشرفت دارد و قرار است ۲۲ بهمن به بهره‌برداری برسد. مبلغ قرارداد آن ۲۳ میلیارد تومان است،طرح اله‌آباد زارچ که در شهرستان زارچ قرار دارد، بیش از چهل درصد پیشرفت دارد و پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد، زیرگذر عقدا نیز طرحی مشارکتی با همکاری فرمانداری وشهرداری عقدا است در طرح زیرگذر اله‌آباد نیز فرمانداری و دهیاری همکاری داشته‌اند، زیرگذر عقدا با مشخصات اعلام‌شده، بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارد و مبلغ قرارداد آن ۱۵ میلیارد تومان است. پیش‌بینی می‌شود این طرح نیز در بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد.