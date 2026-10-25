حضور مردم جنوب غرب خوزستان در تجمعات شبانه، در دویست‌وسی‌وهشتمین شب جلوه‌ای از همبستگی و همراهی آنان را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان در دویست‌وسی‌ونهمین شب تجمعات با حضور در کنار یکدیگر، بار دیگر بر اتحاد و همبستگی خود تأکید کردند.

این تجمعات شبانه که با حضور مستمر مردم برگزار می‌شود، فرصتی برای ابراز همدلی، حفظ انسجام اجتماعی و اعلام همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

حضور مردم در این تجمعات، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی آنان در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های مورد تأکیدشان به شمار می‌رود.

شرکت‌کنندگان با حضور در این گردهمایی شبانه، بر تداوم همدلی و ایستادگی در کنار یکدیگر تأکید کردند.