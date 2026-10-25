به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مشاور امور بانوان در علوم پزشکی گفت: در این نشست آموزشی، موضوعاتی از جمله آشنایی با عوامل خطر و علائم هشداردهنده سرطان پستان و دهانه رحم، اهمیت انجام غربالگری و معاینات دوره‌ای متناسب با سن و شرایط فردی، نقش خودمراقبتی در حفظ سلامت، اصلاح سبک زندگی، تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.