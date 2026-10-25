فرمانده انتظامی شهرستان بهاباد از اجرای طرح آرامش در شهر و دستگیری ۲۱ معتاد و خرده فروش موادمخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ غنی پور گفت : طرح آرامش در شهر با هدف برخورد با معتادان و خرده فروشان موادمخدر در سطح شهرستان بهاباد اجرا شد.

وی ادامه داد: در این طرح ۲۱ معتاد و خرده فروش مواد مخدر توسط عوامل پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهاباد ضمن اشاره به ادامه دار بودن این طرح ادامه داد: در اجرای این طرح مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف شد.