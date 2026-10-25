

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،علی اصغر امانیان، با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های مناسب پاییزی، بر لزوم اقدام فوری دیم‌کاران به خشک‌کاری تأکیدو از ابلاغ برنامه کشت ۱۳۳ هزار هکتار گندم دیم و ۱۳۶ هزار هکتار گندم آبی در سال زراعی جاری خبرداد.

وی با اشاره به جهش چشمگیر توسعه دیم‌زار‌ها در سال‌های اخیر افزود: با توجه به سیاست‌های تغییر اقلیم و بهره‌برداری حداکثری از نزولات جوی، سطح زیر کشت دیم استان رشد قابل توجهی داشته و امسال نیز با اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها، تمرکز عمده بر شهرستان‌های دیم‌خیز از جمله قوچان، درگز، کلات، فریمان، تربت‌حیدریه، سرخس، تایباد، صالح‌آباد، نیشابور و مشهد خواهد بود که بیش از ۸۰ درصد سطح دیم استان را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با استناد به تحلیل‌های هواشناسی و افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بارندگی در آبان‌ماه نسبت به دوره بلندمدت خاطرنشان کرد:با توجه به افزایش ۱ تا ۱.۵ درجه‌ای دما در ماه‌های پیش‌رو، توصیه اکید کارشناسی به کشاورزان دیم‌کار این است که قبل از آغاز بارش‌های فراگیر، نسبت به آماده‌سازی بستر خاک و عملیات خشک‌کاری اقدام کنند تا گیاه بتواند حداکثر استفاده را از رطوبت اولیه پاییز داشته باشد و پیش از ورود به سرمای زمستانه به رشد مطلوب برسد.

امانیان بر رعایت عمق مناسب کاشت و استفاده از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد کود پایه ازته (اوره) در زمان کشت اشاره کرد و یادآورشد:در حوزه تأمین نهاده‌ها، ۱۰۰۰ تن بذر اصلاح‌شده و گواهی‌شده گندم دیم از ارقام سازگار نظیر آذر ۲، صدرا، باران، وارال، کوهدشت و دهدشت در کنار تأمین کامل کود اوره در مراکز خدمات و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها توزیع شده و آماده تحویل به کشاورزان است.