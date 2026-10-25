آتشی که برای ایران افروختند، به خیابان‌های اروپا رسید

آتشی که برای ایران افروختند، به خیابان‌های اروپا رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، که پیش‌تر از پشت دیوار‌های کاخ الیزه درباره اعتراضات ایران سخن می‌گفت و برای تهران نسخه دموکراسی می‌پیچید، اکنون با اعتراضات گسترده در کشور خود روبه‌رو شده است.

هم‌زمان، تنش‌های منطقه‌ای و بحران تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های انرژی و فشار اقتصادی بر اروپا را تشدید کرده است.

این وضعیت، پرسشی جدی را مطرح کرده است: آنهایی که برای ایران از حق اعتراض و آزادی سخن می‌گفتند، در برابر معترضان کشور‌های خود چگونه رفتار می‌کنند؟

شماری از کاربران فضای مجازی نیز به این تناقض واکنش نشان داده‌اند و درباره برخورد دوگانه با اعتراضات در ایران و اروپا بحث می‌کنند.