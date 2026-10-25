معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بررسی راهکار‌های مختلف برای تأمین مالی دولت خبر داد و گفت: تدابیر لازم برای تأمین منابع و انجام به‌موقع تعهدات مالی دولت اندیشیده شده است و برخی از این برنامه‌ها در انتظار تصویب است.

مرتضی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درگفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، درباره فعالیت قرارگاه جنگ اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همان‌طور که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده، شرایط اقتصادی کشور و اقداماتی که دشمن در حوزه اقتصادی علیه مردم دنبال می‌کند، به‌صورت مستمر رصد می‌شود و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

وی افزود: در سطح دولت نیز موضوعات و نگرانی‌های مرتبط با اداره امور اقتصادی کشور، به‌صورت سرفصل‌به‌سرفصل بررسی و تصمیمات لازم برای طرح در مراجع تصمیم‌گیری ارسال می‌شود.

زمانیان تأکید کرد: نگرانی ویژه‌ای درباره اداره اقتصاد کشور در میان‌مدت و بلندمدت نداریم؛ چراکه برای مسائل کلیدی، تدابیر لازم اندیشیده شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی دولت ادامه داد: در هفته‌های اخیر، روش‌های مختلفی برای اطمینان از تأمین مالی کامل دولت و انجام به‌موقع تعهدات مالی آن مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوعات به مراجع ذی‌ربط ارائه شده و برخی از آنها نیز در مراحل تصویب قرار دارند.

وی درباره محدودیت اطلاع‌رسانی درخصوص فعالیت‌های قرارگاه جنگ اقتصادی گفت: علت اطلاع‌رسانی محدود درباره بخشی از این اقدامات، ملاحظات محرمانگی است و ممکن است امکان انتشار عمومی جزئیات آنها وجود نداشته باشد.

زمانیان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: کشور از ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است و در ماه‌های اخیر نیز به سراغ ظرفیت‌های جدیدی در حوزه تأمین مالی و تسهیل فضای تجاری رفته‌ایم که آثار برخی از این اقدامات در کوتاه‌مدت نمایان خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به تهدید‌های مکرر علیه کشور گفت: از این بابت نگرانی نداریم؛ چراکه دشمن سال‌هاست به دنبال فروپاشی کشور از مسیر‌های مختلف است، اما تاکنون به اهداف خود دست نیافته است.