به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، وحید محمدی‌تبار با اشاره به هزینه‌های بالای تولید محصولات باغی گفت: با توجه به هزینه‌های کوددهی، سم‌پاشی، هرس، پاک‌کنی و آبیاری درختان سیب، تلاش شده است با فراهم کردن امکان ذخیره‌سازی محصول، از زیان باغداران جلوگیری شود.

وی افزود: ۳۰۰ تن از ظرفیت سردخانه ۲ هزار تنی شرف‌آباد یاسوج برای ذخیره‌سازی میوه مورد نیاز شب عید در نظر گرفته شده و باقی ظرفیت نیز در اختیار باغداران استان قرار گرفته است.

محمدی تبار ادامه داد: برای ذخیره‌سازی محصول باغداران، دو سردخانه نیز در شهرستان باشت هماهنگ شده است تا در صورت تکمیل ظرفیت سردخانه شرف‌آباد، باغداران بتوانند محصولات خود را در این سردخانه‌ها نگهداری کنند.

محمدی‌تبار با بیان اینکه ظرفیت اسمی سردخانه شرف‌آباد ۲ هزار تن و ظرفیت واقعی آن یک‌هزار و ۷۵۰ تن است، گفت: تاکنون حدود ۱۵۰ تن سیب برای میوه شب عید خریداری و با استفاده از منابع داخلی اتحادیه و توافق با باغداران ذخیره‌سازی شده است.

وی با اشاره به پیگیری برای توسعه ظرفیت نگهداری محصولات کشاورزی افزود: برای احداث سوله جدید، در انتظار تأمین اعتبار از سوی استانداری، سازمان برنامه و بودجه و نماینده مرکز استان هستیم.

مدیرکل تعاون روستایی استان گفت: هدف از این اقدام، تنها تأمین میوه شب عید نیست، بلکه تنظیم بازار، عرضه میوه سالم و باکیفیت، ایجاد تعادل در قیمت‌ها و حمایت هم‌زمان از باغداران و مصرف‌کنندگان است