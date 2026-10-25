دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد در هفته دهم لیگ برتر به سود شاگردان مطهری به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت های هفته دهم لیگ بیست و ششم از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه امروز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان فولاد خوزستان بود که این دیدار با برتری یک بر صفر مهمان جنوبی به پایان رسید. وحید امیری(۸۷) برای فولاد گل زد.

برتری پرسپولیس اما در نیمه نخست کمتر به خلق موقعیت جدی گلزنی ختم شد. در دقیقه ۱۴ در یکی از جدی‌ترین موقعیت‌ها، ضربه علی علیپور که با دخالت پوریا شهرآبادی روی ارسال تیوی بیفوما به او رسیده بود، را در داخل محوطه جریمه، حامد لک به کرنر فرستاد و نیمه اول که کم‌موقعیت بود، با تساوی بدون گل پرسپولیس و فولاد به پایان رسید.



نیمه دوم را هم پرسپولیس هجومی آغاز کرد و فولاد با یک دفاع فشرده کار را برای شاگردان مهدی تارتار برای خلق موقعیت گلزنی سخت کرده بود. بازی در شرایطی که سرعت خوبی داشت، اما در نیمه دوم هم مانند چهل و پنج دقیقه دوم کم موقعیت دنبال می‌شد.

در ۲۰ دقیقه پایانی روند بازی تندتر شد و فشار پرسپولیس برای زدن گل مساوی روی دروازه فولاد بیشتر از قبل شد.

اولین موقعیت خطرناک بازی در نیمه دوم در دقیقه ۷۱ رقم خورد. در این دقیقه سرگیف روی پاس محمدمهدی محبی بین مدافعان با دروازه فولاد تک به تک شد، اما ضربه این بازیکن ازبک در یک موقعیت ایده‌آل به بالای دروازه رفت تا بهترین موقعیت گلزنی قرمز‌ها از دست برود.

در ادامه در دقیقه ۷۵، محسن خلیلی سرپرست پرسپولیس که معتقد بود داور خطای بازیکن فولاد را نگرفته است، پس از اعتراض به داور مسابقه روی نیمکت اخراج شد.

در دقایق پایانی فولاد که روی ضدحملات برای برنامه‌ریزی کرده بود، در دقیقه ۸۵ روی یک غافلگیری به گل رسید.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمد حسین کنعانی‌زادگان، دانیال ایری، مهدی تیکدری (۶۷-ایگور سرگیف)، علی علیپور، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی (۴۶-ابوالفضل جلالی)، تیوی بیفوما (۶۷-محمدحسین صادقی)، پویا پورعلی و محمد خدابنده‌لو (۲۲ - پوریا لطیفی‌فر).

ترکیب فولاد: حامد لک، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امین ساعدی، امید حامدی‌فر (۸۶- میلاد بدرقه)، احسان محروقی (۷۹-ابوالفضل زاده عطار)، فرشاد احمدزاده (۵۶- یوسف مزرعه)، وحید امیری، آرمان اکوان، قاسم لطیفی (۷۹-محمدرضا کشاورزی) و آرش اکبرزاده (۸۶- ارشیا باقری).



در جدول پرسپولیس با ۲۰ امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به تراکتور و استقلال صدرنشین است. فولاد نیز با ۱۹ امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار دارد.