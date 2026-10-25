فرماندار شهرستان مشهد گفت: در راستای ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت سبک زندگی فعال، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی «صبح و نشاط» روز جمعه ۸ آبان ماه در مشهد مقدس، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسینی در جلسه شورای ورزش همگانی مشهد افزود: این برنامه ورزشی با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری از سرطان و با عنوان اکتبر صورتی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: این همایش روز جمعه ۸ آبان ماه از میدان خلیج فارس آغاز و تا بیمارستان ناظران ادامه دارد.

این همایش با اهدای جوایز ارزنده، از جمله ۵۰ دستگاه دوچرخه و جوایز نقدی و غیرنقدی همراه خواهد بود.