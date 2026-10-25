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بیستوهفتمین مرحله کمکهای مردمی از سراسر کشور به جبهههای جنوب و جزایر هرمزگان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مسئول قرارگاه جمعآوری کمکهای مردمی به جبهه جنوب گفت: این محموله به ارزش ۲۰ میلیارد ریال شامل موتورسیکلت و قایق، بخاری، تجهیزات اکسیژن، لوازم امدادی، دوربین دید در شب و لباس بارانی است.
عبدالله صادقی افزود: اکالاهای مورد نیاز رزمندگان با توجه به درخواستهای اعلامشده تأمین میشود و در مراحل پیشین نیز مخازن آب برای استفاده در مسیرها ارسال شده بود.
وی گفت: مردم همچنان در پشتیبانی از رزمندگان مشارکت دارند و این کمکها بهصورت مستمر ادامه دارد.
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شهروندان میتوانند برای ارسال کمکهای خود با شماره ۰۹۳۸۰۷۵۷۰۷۲ تماس بگیرند.