به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.

احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در فینال مقابل کوتو گومی از ژاپن در حالی که با نتیجه ۷ بر ۱ پیش بود با ضربه فنی مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.