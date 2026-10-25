ساکنان محله پیچ آشوری ایلام با اشاره به بافت قدیمی این محله، خواستار ایمن‌سازی محیط و تسریع در رفع نواقص و بهبود خدمات شهری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اهالی محله پیچ آشوری با طرح مطالبات خود، بر ضرورت توجه ویژه به این محله قدیمی تأکید کردند و خواستار رفع سریع مشکلات شهری و ارتقای سطح خدمات در آن شدند.

به گفته ساکنان، بافت قدیمی و فرسوده محله، اهمیت ایمن‌سازی محیط و رسیدگی به نواقص موجود را دوچندان کرده است و انتظار دارند مسئولان شهری با اقدامات عملی، شرایط زندگی را در این محله بهبود بخشند.