به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اسلام قدمی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون یک‌هزار و ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت طرح مهم سد تنگ‌سرخ جذب شده است.

وی اضافه کرد: طرح سد تنگ‌سرخ ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون۱۲ هزار میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: تونل انحراف، تونل آب‌بر و همچنین گالری زیرین طرح اجرا شده و بخش عمده‌ای از عملیات خاکریزی نیز انجام گرفته است

‌قدمی درباره وضعیت پیشرفت بخش‌های مختلف این طرح تصریح کرد: تهیه ابزار دقیق ۸۰ درصد، اجرای ابزار دقیق ۶۰ درصد، بتن‌ریزی ۸۶ درصد، خاکریزی ۲۳ درصد و حفاری و تزریق ترکیبی ۲۳ درصد پیشرفت داشته است.

‌وی با اشاره به برنامه زمانی پیش‌بینی‌شده برای این پروژه تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مقرر شده سد تنگ‌سرخ در سال ۱۴۰۷ آبگیری شود.