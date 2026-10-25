معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر جایگاه تخصصی بازرسان کار، این گروه را در شناسایی مخاطرات محیط کار، پیشگیری از حوادث و صیانت از سلامت و جان کارگران، عاملی مؤثر و تعیین‌کننده دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پروانه رضایی بختیاری در دومین نشست تخصصی مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، با اشاره به اهمیت مأموریت بازرسی کار گفت: بازرسی کار و اجرای قانون کار، از ابزار‌های مهم حفاظت و صیانت از جان کارگران است و بازرسان کار در این مسیر مسئولیتی تخصصی و اثرگذار بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه بازرسان کار با بررسی محیط‌های کاری و شناسایی موارد ناایمن، زمینه پیشگیری از حوادث و آسیب‌های ناشی از کار را فراهم می‌کنند، بر ضرورت توجه به جایگاه حرفه‌ای و تخصصی این مأموریت تأکید کرد.

رضایی بختیاری، با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به مأموریت‌های حوزه روابط کار، گفت: صیانت از نیروی کار تنها به بازرسی کار محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری از حوادث شغلی، ارتقای ایمنی محیط کار، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و توجه به مسائل جبران خدمت، از محور‌های مهم این حوزه به شمار می‌رود.

به گفته وی، تحقق روابط کار پایدار مستلزم تعامل سازنده میان کارگران، کارفرمایان و دولت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی برای حل مسائل و چالش‌های محیط کار است.

وی همچنین با تأکید بر نقش مؤثر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تسهیل گفت‌و‌گو و نزدیک‌کردن دیدگاه‌های طرفین، توافقات ملی حاصل‌شده در شرایط جنگی را از دستاورد‌های ارزشمند در مدیریت مسائل کارگری و کارفرمایی دانست.



رضایی بختیاری افزود: تقویت تفاهم و همکاری میان شرکای اجتماعی می‌تواند از گسترش اختلافات جلوگیری کند و زمینه حفظ آرامش در محیط‌های کار، استمرار فعالیت‌های تولیدی و حمایت مؤثرتر از نیروی کار را فراهم آورد. رسیدگی به مسائل روابط کار و انجام بازرسی‌های اثربخش، نیازمند برخورداری از دانش و تجربه‌ای است که در طول سال‌ها فعالیت تخصصی به دست می‌آید. همچنین ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و اثربخشی اقدامات، مستلزم بهره‌گیری مناسب از توان کارشناسی و تقویت رویکرد تخصصی در این حوزه است.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت کارشناسان و بازرسان باتجربه، از جمله نیرو‌های بازنشسته‌ای که دانش و تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، تأکید کرد و این موضوع را از زمینه‌های قابل بررسی برای تقویت توان تخصصی بازرسی کار دانست.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، نقش مدیران کل استانی را در پشتیبانی از مأموریت‌های بازرسی کار و فراهم کردن زمینه انجام مؤثر وظایف بازرسان مهم دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های کارشناسی استان‌ها برای پیشبرد اهداف حفاظت و صیانت از نیروی کار تأکید کرد.