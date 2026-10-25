لیگ نخبگان آسیا، دیدار النصر و الوصل به تعویق افتاد

لیگ نخبگان آسیا، دیدار النصر و الوصل به تعویق افتاد



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم الوصل امارات و النصر عربستان قرار بود که در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا به میزبانی عربستان به مصاف هم روند. کاروان النصر به علت شرایط عربستان حاضر نشد که راهی ریاض شود.

هر چند فدراسیون فوتبال عربستان از آمادگی خود برای برگزاری این بازی خبر داد، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که با تعویق این بازی موافقت کرده است و بازی در زمان دیگری برگزار خواهد شد.