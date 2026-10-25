به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه این فرماندهی هنگام کنترل و پایش خودرو‌های عبوری، دو دستگاه کامیون کشنده را برای بازرسی تکمیلی متوقف کردند.

او بیان کرد: ماموران انتظامی در بازرسی از این کامیون‌ها در مجموع ۴۹ تن برنج خارجی فاقد مجوز و مدارک گمرکی و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب در پایان گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد و رانندگان متخلف به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی در پایان گفت: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش کالای کشف شده ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.