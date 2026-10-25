مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با خانواده شهید محمدرضا طالبی مزرعه‌شاهی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با خانواده شهید محمدرضا طالبی مزرعه‌شاهی دیدار و گفت‌و‌گو کرد. رضایی در این دیدار با گرامیداشت مجاهدت این شهید، شهادت را اوج تعالی روح انسان‌های مؤمن دانست و تأکید کرد: شهید محمدرضا طالبی با ایثار و حضور دلاورانه خود در مصاف با فتنه شوم استکبار جهانی، جلوه‌ای روشن از بصیرت نافذ و زمان‌شناسی را به نمایش گذاشت و اثبات نمود که پیوند امت با آرمان‌های انقلاب ناگسستنی است.

مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با تجلیل از روحیه صبورانه و مقاوم خانواده مکرم شهید، افزود: پرچم مقاومت و استکبارستیزی که با خون مطهر چنین شهدایی برافراشته مانده، تا شکست کامل توطئه‌های دشمنان همواره در اهتزاز خواهد بود.

مراسم وداع با پیکر شهید محمدرضا طالبی امشب از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان هفت تیر تهران برگزار می‌شود. پیکر شهید طالبی فردا ساعت ۹:۳۰ از مقابل منزل پدری شهید واقع در خیابان ترکمنستان کوچه بید تشییع می‌شود. مراسم‌های بزرگداشت شهید سه شنبه و پنجشنبه همین هفته در مسجد خرقانی و مسجد الرضا (ع) تهران برگزار می‌شود.

محمدرضا طالبی، بسیجی حافظ امنیت که در اغتشاشات ۱۹ دی، در منطقه ۷ تهران مجروح و جانباز ۷۰ درصد شده بود، جمعه یکم آبان به شهادت رسید.