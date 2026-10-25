مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد، با صدور پیامی، قرار گرفتن نام شش بانوی پژوهشگر استان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پی حضور افتخارآفرین شش بانوی پژوهشگر استان یزد در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد با انتشار پیامی، این موفقیت علمی را نشانه توانمندی، پشتکار و جایگاه ارزشمند بانوان یزدی در عرصه‌های علمی و پژوهشی دانست.



بانوان افتخارآفرین استان در این فهرست عبارت‌اند از: سپیده سلطانی و بی‌بی فاطمه حقیرالسادات از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، معصومه برخورداری، سعیده هاشمیان و محدثه صفایی از دانشگاه آزاد اسلامی، مریم صابری از آموزشکده فنی و حرفه‌ای



مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده در بخشی از پیام خود تأکید کرد: گاه افتخار از جنس یک نام نیست؛ از جنس شناخته‌شدن یک دیار در جغرافیای علم است.



وی این دستاورد ارزشمند را حاصل سال‌ها تلاش، تخصص و خودباوری بانوان پژوهشگر دانست و افزود: حضور بانوان یزدی در میان دانشمندان برتر جهان، جلوه‌ای از ظرفیت بالای سرمایه انسانی استان و نقش اثرگذار زنان در پیشرفت علمی کشور است.