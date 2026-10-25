سجاد قناعتیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، از شناسایی ۱۱ مورد تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان طی مهرماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سجاد قناعتیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، از شناسایی ۱۱ مورد تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان طی مهرماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت این تخلفات شامل احداث بنا، پی‌کنی، احداث استخر و دیوارکشی در اراضی کشاورزی با مساحتی بالغ بر ۱۰ هکتار بوده است.

قناعتیان با اعلام این خبر اظهار داشت: در جریان پایش و رصد اراضی کشاورزی شهرستان در مهرماه سال جاری، پنج مورد احداث بنا با مجموع مساحت ۶۰۰ مترمربع، یک مورد پی‌کنی به مساحت ۱۰۰ مترمربع، یک مورد احداث استخر به مساحت ۵۰ مترمربع و چهار مورد دیوارکشی به طول مجموع ۹۰۰ متر شناسایی شد. این تخلفات در اراضی کشاورزی با مساحتی بالغ بر ۱۰ هکتار رخ داده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی افزود: شناسایی و پیگیری تخلفات تغییرکاربری با هدف حفظ اراضی کشاورزی، جلوگیری از تخریب زمین‌های زراعی و باغی و حمایت از امنیت غذایی انجام می‌شود و با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

علیرضا محبتی، سرپرست اداره امور اراضی شهرستان جهرم، با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: مالکان و بهره‌برداران باید پیش از هرگونه ساخت‌وساز یا تغییر وضعیت زمین‌های کشاورزی، از ضوابط قانونی اطلاع پیدا کرده و مجوز‌های لازم را دریافت نمایند.

وی از کشاورزان و مالکان اراضی خواست پیش از هرگونه ساخت‌وساز، برای دریافت مجوز‌های قانونی به اداره امور اراضی مراجعه نمایند و افزود: شهروندان می‌توانند گزارش تغییرکاربری‌های غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.