باشگاه فولادمبارکه سپاهان اصفهان، بیش از ۷ دهه است که همواره نقش بسزایی در ورزش ملی و قهرمانی کشور ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ باشگاهی که سال به سال نقش مهمی در توسعه همه ابعاد ورزش، از زیرساختی تا قهرمان پروری داشته و حالا جزو بهترین و استانداردترین باشگاه آسیا و ایران محسوب می‌شود.

در یک دهه اخیر کشف استعداد‌ها و حضوری فعال در رشته‌های مختلف ورزشی در کنار سهمیه‌های متعدد در تیم‌های ملی باشگاه سپاهان را به یک باشگاه مردمی و نخبه پرور تبدیل کرده است.

در حال حاضر باشگاه فولادمبارکه سپاهان دارای بیش از ۴۰ تیم در لیگ‌های برتر و نزدیک ۳ هزار ورزشکار حرفه‌ای در ۲ بخش آقایان و بانوان است.

۲ آبان روز تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی فولادمبارکه سپاهان است.