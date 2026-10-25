به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان توسعه تجارت؛ دفتر مقررات صادرات و واردات این سازمان، ابلاغیه توقف ثبت سفارش واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت این سازمان ارسال کرد.

بر پایه این ابلاغیه و با توجه به دستور ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ریاست کل سازمان توسعه تجارت، از این پس در سامانه جامع تجارت، امکان افتتاح ثبت سفارش جدید برای خودرو‌های یادشده و همچنین ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی وجود ندارد و فرآیند آن متوقف می‌شود.

با این حال، سازمان توسعه تجارت راه را برای پرونده‌هایی که وضعیت ارزی مشخصی دارند باز گذاشته است؛ بر این اساس، ثبت سفارش‌هایی که دارای تأمین ارز هستند، به اندازه تأمین ارز پرونده و بدون هیچ‌گونه تغییری در ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه، امکان ادامه فرآیند را خواهند داشت.

گفتنی است؛ بند «ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴، مبنای قانونی بخشی از واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بود. براساس این بند قانونی دولت باید سازوکار واردات خودرو‌های سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت را تعیین کند و بانک مرکزی نیز برای واردات، ارز تخصیص دهد. در آیین‌نامه اجرایی، از جمله واردات خودرو با سازوکار رقابتی و واردات یک خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، با شرایط مشخص، پیش‌بینی شده بود. طبق ابلاغیه‌ سازمان توسعه تجارت؛ از این پس افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودرو از محل این بند متوقف می‌شود. اما پرونده‌هایی که ارز گرفته‌اند، می‌توانند به همان میزان ارز تأمین‌شده ادامه پیدا کنند؛ مشروط بر اینکه ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه تغییر نکند و این خبر به معنی توقف همه پرونده‌های قبلی یا لغو واردات‌هایی که ارز گرفته‌اند نیست و بیشتر جلوی ثبت‌سفارش جدید و تغییر پرونده‌ها را می‌گیرد.