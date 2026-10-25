معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با ابلاغ دستورالعمل «رویداد سبز» به استان‌ها، برگزارکنندگان برنامه‌های جوانان را به کاهش پسماند، حذف اقلام یک‌بارمصرف و ثبت شاخص‌های محیط‌زیستی ملزم کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، دستورالعمل جامع الزامات محیط‌زیستی در اجرای رویداد‌های حوزه جوانان با عنوان «رویداد سبز»، از سوی علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، به ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها ابلاغ شد.

این دستورالعمل با هدف کاهش مصرف منابع، مدیریت پسماند، جلوگیری از استفاده بی‌رویه از اقلام یک‌بارمصرف و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست تدوین شده و اجرای آن در برنامه‌ها و رویداد‌های حوزه جوانان الزامی است.

بر اساس این دستورالعمل، دبیران اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد مجری و مجموعه‌های همکار باید الزامات محیط‌زیستی را در دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها، نشست‌ها، جشنواره‌ها، اردو‌ها و دیگر برنامه‌های جوانان رعایت کنند.

کاهش اقلام چاپی و جایگزینی آنها با ابزار‌های دیجیتال، استفاده از گواهی‌های الکترونیکی، به‌کارگیری اقلام چندبارمصرف و تفکیک پسماند از مبدأ، از جمله محور‌های این دستورالعمل است.

همچنین استفاده از ظرفیت جوانان داوطلب و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در قالب «سفیران سبز جوان»، پیوند رویداد‌ها با برنامه‌های کاشت نهال و توسعه فضای سبز و ترویج استفاده از حمل‌ونقل عمومی و اشتراکی مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این دستورالعمل، استفاده از هدایای سازگار با محیط‌زیست، صنایع‌دستی بومی و محصولات تولیدشده در کارگاه‌های محلی نیز برای حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها دنبال می‌شود.

دبیران اجرایی رویداد‌ها موظف‌اند شاخص‌هایی مانند میزان صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، تعداد بطری‌های پلاستیکی حذف‌شده و وضعیت مدیریت پسماند را در گزارش نهایی هر برنامه ثبت کنند.

میزان پایبندی استان‌ها به دستورالعمل «رویداد سبز» در ارزیابی عملکرد سالانه آنها لحاظ می‌شود و از استان‌ها و مجموعه‌هایی که ابتکارات مؤثری برای کاهش پسماند و ردپای کربن اجرا کنند، قدردانی خواهد شد.