

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی‌های المپیک رده سنی جوانان از ۹ تا ۲۲ آبان ماه به میزبانی داکار پایتخت سنگال برگزار می‌شود.

کاروان ورزشی ایران در ۱۴ رشته این بازی‌ها از جمله والیبال ساحلی شرکت می‌کند که ملی پوشان اعزامی (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) امروز (یکشنبه سوم آبان) یک نوبت تمرینی دیگر را با انرژی و با هدایت صابر هوشمند پشت سر گذاشتند.

علی داودی سرپرست کمیته ساحلی فدراسیون نیز بر این تمرینات که از ساعت ۱۰ تا ۱۲ پیگیری شد، نظارت داشت.

تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه پنجم آبان از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد داکار ترک می‌کند.

مسابقات والیبال ساحلی المپیک جوانان با حضور ۲۴ تیم برگزار می‌شود که گروه بندی جدول مقدماتی این مسابقات که از ۹ تا ۱۳ آبان پیگیری می‌شود، به قرار زیر است:

گروه اول: آلمان، سیرالئون، نامیبیا و مغرب

گروه دوم: اتریش، ایران، کنگو و جزیره کایمن

گروه سوم: استرالیا، قزاقستان، عربستان سعودی و غنا

گروه چهارم: نروژ، شیلی، نیکاراگوئه و آفریقای جنوبی

گروه پنجم: ونزوئلا، برزیل، آمریکا و گواتمالا

گروه ششم: سنگال، ترکیه، سوئد و پالائو

بسکتبال سه نفره، تیراندازی با کمان، ووشو، تکواندو، تنیس روی میز، شنا، ورزش‌های سه گانه، اسکیت برد، قایقرانی بادبانی، راگبی هفت نفره، روئینگ ساحلی، جودو، فوتسال، شمشیربازی، سوارکاری، دوچرخه سواری، بوکس، کشتی ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی، بیس بال، بدمینتون، دوومیدانی و … از جمله رشته‌های ورزشی بازی‌های المپیک جوانان سنگال ۲۰۲۶ است.